ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi

ABD'li oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ned Beatty hayatını kaybetti. "Deliverance" (Kurtuluş), "Network" (Şebeke), "Superman" gibi filmlerde rol alan, "Toy Story" (Oyuncak Hikâyesi) filmindeki Lots-o'-Huggin' Bear karakterini seslendirmesiyle tanınan Ned Beatty 83 yaşındaydı.

1937'de Kentucky Lousville'de doğan sanatçı, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başladı. Beatty, 1972 yapımı "Deliverance" (Kurtuluş) filmiyle sinemaya adım attı.

1976 yapımı "Network" (Şebeke) filmindeki televizyon yöneticisi Arthur Jensen rolüyle, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.

Beatty kariyeri boyunca, Christopher Reeve'in başrolü üstlendiği ilk iki "Superman" filmi, 1974 yapımı "The Front Page" (Baş Sayfa), 1975 yapımı "Nashville" ve 1976 yapımı "All the President's Men" (Başkanın Bütün Adamları) da dâhil 49 film ve 35 televizyon dizisinde rol aldı.

Ned Beatty son olarak 2014'te "TCM: Twenty Classic Moments" adlı dizide yer aldı.