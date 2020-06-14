ABD'li şarkıcı Halsey: DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım

Macar asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, Twitter hesabında bir Türk hayranının baklavayı Türkiye’de yemesini tavsiye etmesi üzerine verdiği cevapta DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 oranında Türk çıktığını söyledi.

"Halsey" olarak bilinen ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane, Instagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı.

Hasley’in paylaşımı büyük beğeni alırken çok sayıda Türk hayranı da yorum yaptı. Bir Türk hayranının Twitter’da “Türkiye’de baklava yemeni tavsiye ediyorum” mesajına yanıt veren Hasley, şöyle yazdı: "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor."