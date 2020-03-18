ABD'li şarkıcı Charlotte Lawrence'a Koronavirüs teşhisi konuldu

ABD'li 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Lawrence herkese evde kalma çağrısında bulundu.

Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlattı. “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçlayan Lawrence, “Bu salgını durdurma gücüne sahibiz. Dolayısıyla lütfen lütfen kendinizi izole edin. Dayanın. Bilgilenin. Uyanık olun ve başkalarını da uyandırın” ifadesini kullandı.