ABD'li modelin kıyafeti "uygunsuz" bulundu; uçağı alınmak için sweatshirt giymek zorunda kaldı

ABD'nin eski güzellik kraliçesi Olivia Culpo'nun havalimanında "kıyafetinin yetkililer tarafından uygunsuz bulunduğu" ve uçağa binmeden önce üzerini değiştirmesi istendiği belirtildi.

Page Six'in haberine göre Culpo'nun kardeşi Aurora'nın Instagram paylaşımlarına göre ikili Cabo San Lucas'a giden uçaklarının kapısına geldiklerinde yetkililerin Olivia'ya "Bir bluz giymesini yoksa uçamayacağını" söylediğini belirtti.

Modelin uyarıldığında üzerinde bir spor sütyeni, örgü kazak ve bisiklet şortu olduğu belirtildi.

Culpoi daha sonra uçağa binmek için gri bir sweatshirt giydi.