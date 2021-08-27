ABD'li komutanlar Kabil Havalimanı'na saldırıların devam etme riskine karşı alarm halinde

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie, ABD’li komutanların Kabil Havalimanı’nı hedef alan IŞİD saldırılarının devamının yaşanma riskine karşı alarmda olduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, General McKenzie, dün gerçekleşen saldırıların ardından Kabil Havalimanı’nı hedef alan olası roket ve bombalı araç saldırıları yaşanabileceğini söyledi.

McKenzie “Hazır olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

ABD güçleri dün meydana gelen ve en az 60 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Afganistan’dan tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

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ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada , saldırıyı düzenleyenin IŞİD olduğunu belirtmesinin ardından ‘’Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve Amerika'ya zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız. Peşinize düşeceğiz ve size bedel ödeteceğiz. Emrimdeki her türlü araçla çıkarlarımızı ve halkımızı savunacağım’’ dedi.