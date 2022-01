ABD’li koleksiyoner çalıntı eserleri iade ediyor

ABD’li yatırımcı ve koleksiyoner Michael Steinhardt yasa dışı yollardan elde ettiği 180 parça antik eseri ülkelerine iade edeceğini duyurdu. Söz konusu eserler arasında Türkiye’den kaçırılanlar da var.Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan yatırımcı ve iş insanı Michael Steinhardt, yasa dışı yollardan elde ettiği 180 parça antik dönem eserini ait oldukları ülkelere iade edeceğini duyurdu. Times of Israel gazetesinde çıkan habere göre, New York Manhattan bölge savcılığı ile anlaşan Steinhardt, hakkında cezai takibat yapılmayacağı garantisi karşılığında, toplam değeri 70 milyon dolar olan eserleri, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelere iade etmeyi kabul etti. Steinhardt ayrıca bundan böyle antik bir eseri koleksiyonuna katmayacağını bildirdi. Milas’tan kaçırılan geyik başı kantharos Michael Steinhardt’ın iade etmeyi taahhüt ettiği eserler arasında Muğla’nın Milas ilçesinden kaçırılan, M.Ö. 400’lü yıllara ait, maddi değeri yaklaşık 3,5 milyon dolar olan geyik başlı bir kantharos (kadeh) da bulunuyor. Steinhardt’ın eserlerini iade edeceği diğer ülkeler arasında ise Mısır, Yunanistan, İsrail ve Suriye de yer alıyor. Met’te sergilenen eser sonrası soruşturma Manhattan Savcılığı, Michael Steinhardt’ın koleksiyonundaki bazı parçaları, ABD’nin en büyük sanat müzesi olan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde (Met) sergilenmek üzere geçici bir süreliğine vermesi ve bu eserler arasında Lübnan’dan getirilen bir heykelin dikkat çekmesi üzerine 2017 yılında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, söz konusu soruşturma sonunda, hem bu heykelin hem de Steinhardt’ın koleksiyonundaki çok sayıda parçanın ülkeye yasa dışı yollardan getirildiğini tespit etmişti. Steinhardt konuyla ilgili savunmasında, sahip olduğu tüm eserlerin yasal olduğuna inandığını dile getirse de savcılık buna inanmamış ve yaptığı açıklamada, "Steinhardt, davranışının hukuki olup olmadığına bakmadan, satın aldığı eserlerin yasal olup olmadığı ile ilgilenmeden ve ortaya çıkan ağır kültürel tahribatla hiç ilgilenmeden, çalıntı eserlere karşı haydutça bir iştah ortaya koymuştur" ifadesini kullanmıştı. KNA,AP / ET,DÇÜ © Deutsche Welle Türkçe