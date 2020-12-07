ABD'li kamu sağlığı uzmanları: Covid-19'un uzun süreli etkileri bir sendrom olarak tanınmalı ve isimlendirilmeli

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ABD'nin önde gelen sağlık uzmanları, acilen yeni tip Koronavirüs'ün uzun süreli etkileri üzerinde daha fazla durulması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar dünyada milyonlarca kişinin Koronavirüs testi negatife dönse de hâlâ çeşitli semptomlar gösteriyor olabileceğini ve bunun da günlük hayatlarındaki fonksiyonlarını etkiliyor olabileceğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre geçen hafta ABD federal hükûmeti ilk kez Covid-19'un uzun süreli semptomlarına dayalı bir toplantı gerçekleştirdi. 2 gün süren toplantıda kamu sağlığı uzmanları durumun bir sendrom olarak tanınması gerektiğini ve isimlendirilmesi gerektiğinde hemfikir oldu.

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, "Bu fazlasıyla gerçek ve kapsamlı bir fenomen" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada kaç kişinin bu fenomenden etkilendiğini bilmediklerini belirten Fauci, "Virüsten etkilenen milyonların sadece ufak bir bölümü bile bu sorunu yaşıyor olsa bu ciddi bir kamu sağlığı durumu olduğuna işaret eder" diye konuştu.

Kamu sağlığı uzmanları daha fenomen hakkında geniş bilgiye sahip olmasalar da semptomların nefes almakta zorlanmadan psikolijik problemlere birçok şeyi içerdiğini bildirdi.