ABD'li gazeteciler Trump-Biden yayınını değerlendirdi: İzlediğim en kötü tartışmaydı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, 3 Kasım genel seçimlerine giden süreçte gerçekleştirdiği ilk canlı yayın karşılaşmasının ardından ABD medyasından münazaranın içeriğine ve moderatör Chris Wallace'a eleştiriler geldi. Pek çok kişi Twitter'dan yaptığı yorumlarda "İzlediğim en kötü tartışmaydı" yorumunu yaptı.

90 dakika aralıksız süren yayın boyunca adayların sık sık birbirinin sözünü kestiği belirtilirken, moderatör Wallace'ın kontrolü sağlamakta zorlandığı belirtildi. Yayın sırasında sosyal medyadan analiz yapan ABD medyasından çeşitli isimler, ABD Başkanı'nın kurallara uymadığını söyledi.

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CNN'in Washington Temsilcisi Jake Tapper, "Bu bir ateş yığının içinde, bir tren kalıntısının içinde karman çorman bir şeydi. İzlediğim en kötü tartışmaydı. Hatta bir münazara bile değildi. Utançtı, ve öncelikle Başkan Trump yüzünden" yazdı.

ABC kanalının siyaset muhabiri George Stephanopoulos da "Hayatımda izlediğim en kötü tartışmaydı" yorumunu yaparken eski Demokrat Senatör Claire McCaskill moderatöre tepki göstererek "Chris Wallace, Trump problemin yüzde 100'ü değilmiş gibi davranarak utanç verici oluyor" dedi.

Siyaset yorumcusu ve Barack Obama başkanlığı döneminde ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı olarak görev alan Ben Rhodes da moderatör hakkında "Chris Wallace kayboluyor" yazdı.

Öte yandan New York Dergisi'nden Josh Barro, "İnsanlar Chris Wallace'a tepki gösteriyor ancak bu münazarayı etkin bir şekilde modere etmenin yolu yok" yorumunu yaptı.

Yayın sırasında Trump'ın konuşma süresini uzun tuttuğu bir andan sonra Biden "Konuştuğu şeyleri hatırlayamıyorum" dedi. Wallace da Biden'a katılan bir şekilde "Ben de sorun yaşıyorum" dedi.