80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein hakkında karar çıktı

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinsten , bugün New York'ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulundu.

Onlarca kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD'li yapımcı Harvey Weinstein New York'ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulundu. Weinstein, vahşi cinsel saldırı ve birinci derece tecavüz suçlamalarından ise beraat etti.

Ne olmuştu?

Weinstein hakkında Los Angeles'ta yeni bir dava daha açılmıştı. Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 80'ten fazla kadın Harvey Weinstein'i tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüştü.

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