Harvey Weinstein: 80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı hakim karşısında

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan ve müebbet hapis istemiyle yagılandığı kamu davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Aralarında Ashley Judd gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80'den fazla kadın, Weinstein'ın tecavüzüne ya da tacizine maruz kaldığını söylemişti.

Özellikle 1990 ve 2000'li yıllarda yapımcılığını üstlendiği filmlerin başarısıyla 'Hollywood'un en etkili ismlerinden birisi' olarak anılan Weinstein hakkında ortaya çıkanlar, önce ABD'de, ardından da dünya genelinde #MeToo (Ben de) hareketinin yayılmasına yol açmış, çok sayıda kadın başlarına gelen cinsel saldırı olaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

İddia makamı ne dedi?

Weinstein davasının ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein'ı 'cinsel saldırgan' olarak niteledi ve kariyerlerinin başlarındaki genç kadın oyunculardan faydalandığını ifade etti.

Savcı Hast, açılış konuşmasında jüri üyelerine seslendi ve "Orada oturan adam sadece Hollywood'un en etkili isimlerinden değil. O bir tecavüzcüydü. Eğlence sektöründeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturdu… Bu mahkeme salonunda dinleyeceğiniz kadınlar birbirlerini tanımasa da, her biri aynı utanç ve aşağılanmayı yaşadı" dedi.

Reuters Savcı Meghan Hast

Savunma makamı ne dedi?

Weinstein'ın avukatları ise müvekkillerinin girdiği tüm cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

67 yaşındaki Weinstein kendisine yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarını reddediyor.

Savunma makamının açılış konuşmasında, avukatlar Weinstein'ın tecavüzüne uğradığını söyleyen kadınlardan birisinin ünlü yapımcı için 'erkek arkadaş' ifadesini kullandığını söyledi ve ilişkide her iki tarafın da rızası olduğunu öne sürdü.

Weinstein'ın Avukat Denis Cheronis, "Kimse cinsel saldırganlar için 'erkek arkadaşım' demez. Kimse kendisini taciz eden kişi hakkında bu ifadeleri kullanmaz.

Duruşmalarda Weinstein'ın ifade vermesi beklenmiyor.

Davanın Mart ayında sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.

New York'ta görülen davaya savunma ekibiyle birlikte giden Weinstein, gazetecilerin 'Adil bir yargılama bekliyor musunuz?' sorusuna 'Elbette' yanıtını verdi.

Weinstein hakkındaki iddialarla bağlantılı olarak gözaltına alınmış, 1 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek şartlı tahliye edilmişti.