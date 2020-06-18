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Koronavirüs

ABD'li bilim insanları: Çin’deki Covid-19 ölümleri resmi olarak açıklanandan 14 kat daha yüksek olabilir

"Günde 800 ila 2000 arasında ceset yakılıyor"

18 Haziran 2020 17:50

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