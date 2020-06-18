ABD'li bilim insanları: Çin’deki Covid-19 ölümleri resmi olarak açıklanandan 14 kat daha yüksek olabilir

ABD'li araştırmacılar Çin’in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle meydana gelen ölümleri sakladığını öne sürdü. Resmi açıklanan rakamlara göre 83 bin 293 Covid-19 vakasının bulunduğu ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 4 bin 634 ölüm gerçekleşti. Ancak, pandeminin başladığı Vuhan’daki krematoryum faaliyetlerini inceleyen uzmanlar kentte mart ayının ortasından bu yana 36 bin ölümün meydana geldiğini iddia etti.

NTV'nin haberine göre; Washington Üniversitesi, Ohio Devlet Üniversitesi ve ABD'li iletişim şirketi AT&T ortaklığında yapılan çalışmada, Vuhan’da şubat ayının ortasında resmi olarak açıklanan toplam 700 ölünün aksine, 24 saat boyunca tam kapasiteyle çalışan 86 krematoryumda günde 800 ila 2000 arasında cesedin yakıldığını belirtildi. Bilim insanları verilere dayanarak, açıklanan rakamın gerçeği yansıtmadığını ve bu dönemde binlerce ölümün gerçekleştiğini aktardı.

"Yalnızca Vuhan’da 36 bin kişinin ölmüş olabilir"

23 Mart’ta ise cenaze evlerinin on binlerce vazo (ölülerin küllerini saklamak için) siparişi aldığı bildirildi. Bu esnada ise Çin’de açıklanan toplam ölü sayısı 2 bin 534’tü. Ancak, ABD’li araştırmacılar krematoryumlardaki ölümlere ve cenaze siparişlerini değerlendirdiklerinde yalnızca Vuhan’da 36 bin kişinin ölmüş olabileceğini aktardı.

Araştırmayı yöneten Dr. Mai He, “Tahminlerimiz 23 Mart’tan bu yana krematoryumda yapılan işlemlere ve cenaze evi siparişlerine dayanıyor. Yaptığımız hesaplamalarda ülkedeki gerçek ölüm rakamlarının resmi olarak açıklanandan 14 kat fazla olabileceğini gördük” dedi.