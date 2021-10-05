ABD'li aktris Barbra Streisand, "Kara Para Aşk" dizisine övgüler yağdırdı: Seni o kadar iyi yakalıyor ki izlemeyi kesemiyorsun

"Funny Girl", "The Mirror Has Two Faces", "A Star Is Born", "The Way We Were" gibi birbirinden ünlü Hollywood yapımlarının oyuncusu olan Barbra Streisand, sosyal medya hesabından Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in başrolünde bulunduğu "Kara Para Aşk" dizisini paylaşarak, eşi James Brolin ile birlikte sabah 4'e kadar Kara Para Aşk'ı izlediğini söyledi.
ATV'de yayınlanan "Kara Para Aşk", birbirlerine yabancı olsalar da, sevdiklerini kaybedince aynı kaderi paylaşmak zorunda kalan iki insanın öyküsünü anlatıyor.