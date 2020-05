ABD'li aktör, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

T24 Dış haberler

"Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan, birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Blum, 69 yaşındaydı.

Oyuncu çoğunlukla Madonna ve Rosanna Arquette ile birlikte rol aldığı Çılgın Madonna filmiyle hatırlansa da, son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol aldı.

Yüzlerce kez sahneye çıkan Blum, New York'taki tiyatroseverlerin de yakından tanıdığı bir isimdi.

Blum, New York tiyatrolarının Koronavirüs'e bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçen günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips 81 yaşında hayatını kaybetmişti.