ABD 'Kürdistan'ı desteklemedi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Tony Blinken ile görüştü.

Al Jazeera'da yer alan haberde IKBY heyeti Washington’a gitme sebeplerini de, “Artık tek bir Irak yok, yeni Irak yapısında Kürt halkının kendi geleceğine karar verme hakkı olduğunu anlatmaya geldik” diyerek açıkladı.

Fuad Hüseyin ve Felah Mustafa, IKBY Başkanı Barzani’nin “Birkaç ay içinde bağımsızlık için referandum yapacağız” açıklamasının ardından gittiği ve zemin yokladığı Washington’da umduğu desteği bulamadı.

“Obama yönetimi olumlu karşılamadı”

Amerikan PBS Televizyonu’na bir röportaj veren Felah Mustafa başarısız olmuş bir Irak’ın içinde bulunmak istemediklerini, ancak Obama yönetiminin bu taleplerini olumlu karşılamadığını söyledi:

“Bu ziyaretimizde Obama yönetiminin talebimizi daha olumlu karşılamasını umuyorduk çünkü ABD bizim dostumuz ve uzun vadeli bir ilişkimiz olmasını istiyoruz.”

Mustafa, Obama yönetiminin IKBY’ye “Bağdat’ta işleri düzeltelim” dediğini söyledi:

“Ama biz yeterince acı çektik. Halkımızın daha iyi bir geleceğe ihtiyacı var ve bunu hak ediyor, ABD’nin de bu duruşumuzu anlamasını umuyoruz.”

“Artık tek bir Irak yok, umarız Washington bunu anlar”

Görüşmeler sürerken 2 Temmuz’da Washington Enstitüsü’nde konuşan Hüseyin de, ‘Irak’ın teröristlerden kurtulması sürecinde iki yol izleyeceklerini söyledi:

“Birinci yol Bağdat’ta hükümetin kurulmasına yardımcı olmak. İkincisi ise bağımsız bir ekonomiye sahip olmak için gerekli düzenlemeleri yapıp kuruluşları oluşturacağız. Peşmergeyi güçlendirip bölgemizi, halkımızı koruyacağız. Bu iki yol aynı anda işleyecek, politikamız budur.”

Hüseyin bu iki yolun birbiriyle çelişmediğini ve bunu Washington’daki yöneticilerin anlamasını umduklarını söyledi:

“Kürdistan halkının kendi geleceğini tayin hakkı vardır, umarız bunu buradakiler ve Bağdat’takiler anlayışla karşılar. Buraya da Irak’taki mevcut durumu anlatmaya ve artık tek bir Irak olmadığını anlatmaya geldik. Irak’ı bir araya getirmek isteseler de yeni bir yapı olmalı, Kürdistan ve Bağdat arasında İslam Devleti varken ve süregelen yapıyla Irak bir araya gelemez.”

Aynı düşünce kuruluşunda konuşan Felah Mustafa da, bir zamanlar Türkiye ile ilişkilerinin gergin olduğunu ancak doğru iletişim kurulduktan sonra iyi bir ilişkinin oluştuğunu hatırlattı:

“Türkiye’yi artık uzun vadede stratejik ilişkilerimiz olan bir ülke olarak görüyoruz. İran ile de iyi ilişkilerimiz var. Kürdistan’ın gelişiminin durmaması için dünyanın geri kalanından izole edilemeyiz. Tek isteğimiz, Irak başarıyla ayakta kalmaya devam edecekse bile, yeni bir temele oturtulması. 9 Haziran öncesine dönemeyiz. Daha fazla politik ve ekonomik özerklik istiyoruz. Bağdat’ın bütçemizi keserek bizi tehdit ettiği, bize istediğini yaptırmaya çalıştığı o günler bitti.”

Barzani’den referandum çağrısı

3 Temmuz’da IKBY Meclisi'ndeki oturumda bir konuşma yapan Mesut Barzani, "Artık Maliki yönetimi ile dönülmez bir yola, bir çıkmaza girdik ve husumetin içindeyiz" dedi.

Barzani daha önce dile getirdiği 'bağımsızlık referandumu' için bir meclis komisyonu kurulmasına yönelik yasa çıkarılması çağrısında da bulundu.

Peşmerge güçleri, ihtilaflı bölge sayılan ancak IKBY’nin hak iddia ettiği Kerkük’te de kontrolü eline aldı. Barzani "Irak federal hükümetinin bu sorunu çözmesi için 10 yıl bekledik. Irak ordusu bu bölgelerden çekildi. Bundan dolayı peşmerge güçlerinin o bölgelere gidip kontrolü sağlaması gerekti. Bundan sonra bunun üzerine konuşmayacağız" demişti.