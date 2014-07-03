'Kürdistan devletine herkes saygı göstermeli'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Sözcüsü Falah Mustafa Bakır, Amerika Birleşik Devletleri istemese bile, referandumda bağımsızlık sonucu çıkarsa bunu ilan edeceklerini belirterek, dünya devletlerinin çıkacak olan referandum sonucuna saygı göstermelerini istedi.

Amerika’da yayın yapan PBS kanalına konuşan Irak’taki Kürt Yönetimi’nin Sözcüsü Falah Mustafa Bakır, Irak’ın şu anda yapay bir devlet olduğunu, yanlış taşlar üzerinde inşa edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kürtler olarak biz çok acı çektik. Biz, Şiiler ve Irak’taki Sünniler arasındaki dengeyi tutmanın bedelini çok ödedik. Şu anda zaman bize bu tarihsel hatayı düzeltme şansı vermektedir. Biz bölgedeki istikrarsızlığın bedelini artık fazlası ile ödemek istemiyoruz. Irak’ın inşası yanlış temeller üzerinde kurulduğu için şimdi Irak Ordusu çöktü. Bu ülkeyi dış tehditleri karşı korumak için kurulan bir ordu değildi."

’Kürdistan kendi geleceğini belirlemek istiyor’

Aralarında siyasi farklılıklar bulunduğunu, Bağdat yönetiminin bunu kendilerine karşı zaman zaman kullandığını söyleyen Felah Mustafa Bakır, şöyle konuştu:

"Biz Irak’ta siyasi istikrarın sağlanması için elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. İnsanlar, güç ve servet paylaşımı için hazır değildir. İnsanlar başkalarının gücünü inkar için, sadece iktidarın tekelleşmesi için hazır. Bu nedenle referandum ile devam belirlenir. Kürdistan kendi geleceğini belirlemek istiyor. Biz kendi yerimizi belirlemek için uluslararası toplamu çağrıda bulunuyoruz. Referandumdan çıkan sonuca saygı göstermelidirler. Halkımız referandumda bağımsızlık isterse, ABD istemese de bunu ilan edeceğiz. ABD’nin bizi anlayacağını umuyorum."