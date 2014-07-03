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Dünya

'ABD istemese de Kürdistan'ı kurarız'

Irak Kürt Yönetimi Sözcüsü Felah Mustafa, referandumda bağımsızlık sonucu çıkarsa, ‘ABD istemese bile yeni devleti kuracaklarını’ ifade etti

03 Temmuz 2014 21:37

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Sözcüsü Felah Mustafa, “ABD istemese bile, referandumda bağımsızlık sonucu çıkarsa bunu ilan edeceklerini” belirterek, “Dünya devletlerinin çıkacak olan referandum sonucuna saygı göstermelerini” istedi. 

Ferit Aslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuşan Mustafa, Irak'ın şu anda yapay bir devlet olduğunu, yanlış taşlar üzerinde inşa edildiğini ifade ederek şunları söyledi: 

"Kürtler olarak biz çok acı çektik. Biz, Şiiler ve Irak'taki Sünniler arasındaki dengeyi tutmanın bedelini çok ödedik. Şu anda zaman bize bu tarihsel hatayı düzeltme şansı vermektedir. Biz bölgedeki istikrarsızlığın bedelini artık fazlası ile ödemek istemiyoruz. Irak'ın inşası yanlış temeller üzerinde kurulduğu için şimdi Irak ordusu çöktü. Bu ülkeyi dış tehditleri karşı korumak için kurulan bir ordu değildi." 

 

'Kürdistan kendi geleceğini belirlemek istiyor' 

 

Aralarında siyasi farklılıklar bulunduğunu, Bağdat yönetiminin bunu kendilerine karşı zaman zaman kullandığını söyleyen Mustafa, şöyle konuştu: 

"Biz Irak'ta siyasi istikrarın sağlanması için elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. İnsanlar, güç ve servet paylaşımı için hazır değildir. İnsanlar başkalarının gücünü inkâr için, sadece iktidarın tekelleşmesi için hazır. Bu nedenle referandum ile devam belirlenir. Kürdistan kendi geleceğini belirlemek istiyor. Biz kendi yerimizi belirlemek için uluslararası toplumu çağrıda bulunuyoruz. Referandumdan çıkan sonuca saygı göstermelidirler. Halkımız referandumda bağımsızlık isterse, ABD istemese de bunu ilan edeceğiz. ABD'nin bizi anlayacağını umuyorum.” 

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