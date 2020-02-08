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Dünya

ABD Kongresi'nde Demokratlar, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' planını reddetti

08 Şubat 2020 00:51

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 100'den fazla Demokrat vekil, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yollayarak 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Orta Doğu barış planını reddettiklerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Alan Lowenthal ve Andy Levin'in öncülük ettiği ve 100'den fazla ismin imza koyduğu mektupta, 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Orta Doğu barış planının işe yaramayacağı, hem İsrail hem de Filistin'e zarar vereceği ve çatışmaları daha da artırabileceği değerlendirmelerine yer verildi.

Mektupta, "Bu plana biz destek vermiyoruz. İsrail yönetimi de bu anlaşmayı, Batı Şeria'daki (yerleşim) bölgelerini uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir onay olarak görmesin" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı'nın söz konusu planının zamanlamasının da sorunun çözümüne katkı sağlamayacak şekilde ayarlandığı vurgulanan mektupta, Trump'ın İsrail-Filistin sorununu gerçekten çözmek isteyip istemediği konusunda birçok soru işareti olduğu vurgulandı.

2019 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, iki-devletli çözümü desteklediklerini beyan eden bir karar tasarısını kabul etmişlerdi.

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