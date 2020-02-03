'Yüzyılın Anlaşması'nın mimarı Kushner: En pragmatik çözüm yolu bu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'nun açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması'nın mimarı Jared Kushner , gelen eleştirilere karşı anlaşmayı 'tıkanıklığı açmanın en pragmatik yolu' diye savundu.

CNN'e açıklamalarda bulunan Kushner, "Masaya tıkanıklığı açmak için gerçek bir teklif koyduğunu" söylerken, "Yapmalarını umduğumuz şey, planı okumaları" dedi.

"Müzakere tarzını değiştirmeleri lazım"

'Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tavrını eleştiren Kushner, "Bu ayrıntılı bir belge, Filistinliler yıllardır bir sonuç alamadıkları tarzda müzakere etmeyi artık denememeli" ifadesini kullandı.

Filistinlilere anlaşmayı dikkatle incelemeleri ve maddelerinin ne derece makul olduğuna kendilerinin karar vermesi çağrısı yapan Kushner, "Onların yaptığı şey, bunu daha açıklanmadan reddetmek. Öfke günü çağrısı yaptılar ve devlet olmak istediklerini söylüyorlar. Devlet olmaya hazır halklar öfke günü, yürüyüş çağrısı yapmaz" açıklamasında bulundu.

"Filistinlilere kalmış bir şey"

İsrail-Filistin sorununu 'muhtemelen dünyanın en karmaşık sorunu' ve Trump yönetiminin buna çözüm bulma çabasını 'pragmatik' diye niteleyen Kushner, "Bunu gerçekleştirmeye çalışma fırsatlarının olup olmayacağı gerçekten Filistinlilere kalmış bir şey" dedi.

Geçen günlerde MBC kanalına da konuşan Kushner, Filistinlilerin planla birlikte yayımlanan haritada sınır değişikliği talep edebileceklerini, ama İsrail'in Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin bir yere gitmeyeceğini söylemişti.

"Çizgileri nereden çektiğimizi beğenmedilerse, gelip bize söylemeliler"

Kushner, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Filistin liderliğinin yapması gereken, Trump'ın barış planıyla iştigal etmek. Değiştirmek istedikleri şeyler varsa, çizgileri nereden çektiğimizi beğenmedilerse, nereden çekilmesini istediklerini gelip bize söylemeliler."