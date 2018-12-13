ABD Kongresi, Google CEO'suna sordu: Neden 'aptal' yazınca Trump çıkıyor?

Google CEO'su Sundar Pichai, Google aramalarında çıkan Trump fotoğraflarına ilişkin ABD Kongresi'nde sorulara cevap verdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Pichai'ye, Google'da 'idiot' (aptal) araması yapıldığında neden Donald Trump'ın fotoğrafının çıktığı soruldu. 'Muhafazakârlara karşı önyargılı olmakla' sorgulanan Pichai, yaptığı açıklamada, arama motorunda anahtar sözcüğü alıp, sözcüğün bulunduğu sayfaları tazelik, popülerlik ve insanların sözcüğü nasıl kullandığı gibi 200'den fazla veriye göre sıraladıklarını belirterek bu yöntemle o arama için sürekli en iyi sonucu verdiklerini söyledi.

'Küçük bir adam karar vermiyor mu?'

Bunun üzerine, Pichai'ye soru yönelten Kongre üyesi Zoe Lofgren, "Yani, kullanıcıya neyin gösterileceğine perdenin arkasında oturan küçük bir adam karar vermiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ağustos ayında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Google arama sonuçlarının hileli olduğunu ve muhafazakarların sesinin kısıldığını iddia etmişti. Trump ayrıca, geçtiğimiz salı günü de konuşmasında Google'ı hedef almıştı.