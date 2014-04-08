ABD'den 'Suriye'deki kimyasal saldırıya Türkiye desteği' iddiasına açıklama

Beyaz Saray, Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'ün Suriye rejiminin geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlediği kimyasal saldırının arkasında Türkiye'nin olduğuna yönelik iddialarla ilgili olarak haberini yayınlamadan önce Hersh'e yaptıkları açıklamaları AA ile paylaştı. Beyaz Saray, Amerikalı gazeteci Hersh'ün Suriye rejiminin geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlediği kimyasal saldırının arkasında Türkiye'nin olduğuna yönelik iddialarını yanıtladı.

Hürriyet gazetesi Washington temsilcisi Tolga Tanış’ın haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Hersh'ün haberini gördüklerini ve bu haberin ismi verilmeyen sadece bir kaynağa dayandığını belirterek "haberin Suriye'deki 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıya yönelik vardığı sonucun tamamen yanlış olduğunu" bildirdi.

'Sadece ve sadece Esad...'

Hayden, Hersh'ün haberini yayınlamadan önce kendilerine sorduğu sorular üzerine, Ulusal İstihbarat Ajansı İletişim Direktörü ve Sözcüsü Shawn Turner ve kendisi tarafından Hersh'e gönderilen açıklamaları da AA ile paylaştı. Turner ve Hayden'ın Hersh'e gönderdiği açıklamalar şöyle:

"Silahların Libya'dan taşınmasına yönelik sorunuz ve diğerlerinin 21 Ağustos'taki saldırıdan sorumlu olabileceğine yönelik önermenizle ilgili Turner'dan şu ifadeleri kullanabilirsiniz: 'Bu hikayenizin (Hersh'ün haberi) yanlış yönlerinin her birine yönelik yorumda bulunmayacağız ancak şu açık ki: Sadece ve sadece Esad rejimi 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıdan sorumlu olabilirdi. Bu yargıya, ABD, partnerlerimiz ve müttefiklerimiz tarafından toplanan istihbaratlara dayanarak vardık. Bu, kararlı biçimde uluslararası toplum tarafından da paylaşılan bir görüş ve Esad'in kimyasal silah stoklarının yok edilmesine yönelik emsali olmayan bir işbirliğine yönlendiren bir görüş. İstihbaratın değiştirildiği veya önlendiği gibi bir iddiada bulunmak, tamamen yanlıştır. Aynı şekilde, ABD'nin Libya'dan başkalarına silah sağladığı yönündeki fikir de yanlıştır.'

'Böyle bir rapor talep edilmedi'

Suriyeli muhaliflerin kimyasal silah kapasitelerine yönelik gizli bir rapora dair sorunuza (Hersh'ün sorusu) Turner'ün yanıtı ise şöyledir: 'İstihbarat camiası analistlerince böyle bir rapor hiçbir zaman talep edilmedi veya ortaya konmadı.' Askeri planlamaya ilişkin sorunuza (Hersh'in sorusu) yönelik Hayden'ın açıklaması ise şöyledir:



'Suriye'de tüm seçeneklerin masada olduğunu ve ordumuzun uygun ihtimal planları yaptığını uzun zamandır söylüyoruz. ABD Başkanı Barack Obama, 31 Ağustos 2013'te Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına sınırlı bir askeri saldırı yoluyla karşılık vermenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına olduğuna yönelik kararlılığını kamuoyuna açık olarak söyledi. Obama, saldırının amacının Esed'i kimyasal silah kullanmaktan caydırmak, rejimin bu silahları kullanma kapasitesini azaltmak ve dünyaya bu tür kimyasal silah kullanımlarını tolere etmediğimizi göstermek olduğunu belirtti. Ancak Obama'nın, 2 Eylül 2013 tarihine kadar Suriye'de eyleme geçmek için ordumuza talimat verdiği iddiası tamamen uydurmadır".