Pulitzer'li gazeteciye göre Suriye'deki kimyasal saldırı Türkiye'yle bağlantılı

Suriye’de 21 Ağustos 2013′te düzenlenen sarin gazı saldırısının, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde El Nusra tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh’in iddiasına göre ABD’liler, durumu son anda öğrenip saldırıdan sorumlu tutulan Suriye rejimine karşı harekat düzenlemekten vazgeçti.

Diken.com.tr’de yer alan habere göre, bu iddia kılı Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh’un son haber-analizinde yer aldı. London Review of Books’ta yer alan haber-analizin, kilit görevlerdeki Amerikan istihbarat ve savunma yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve aylarca süren bir araştırmanın sonucunda yazıldığı belirtildi.

London Review of Books'ta yer alan makalenin orijinal halini okumak için tıklayın

Kadın ve çocuk fotoğraflarıyla duyurulmuştu

21 Ağustos’ta Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Guta banliyösünde gerçekleştirilen sarin gazlı saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmiş; saldırı sonrasına ilişkin bebek ve kadın cesetlerinin fotoğraflara dünyayı ayağı kaldırmıştı.

Türkiye derhal Suriye’ye müdahale çağrısında bulunmuş; Amerikan yönetimi kimyasal silah kullanılması ‘kırmızı çizgi’sinin ihlal edildiğini bildirerek Suriye’ye karşı askeri harekat için düğmeye basmıştı. Ancak tüm dünya Amerikan bombardımanın eli kulağında diye düşünürken ABD Başkanı Barack Obama, Kongre’ye başvurma kararı alıp harekatı ertelemiş, Rusya’nın arabulucuğuyla Beşşar Esad rejimi kimyasal silah stokunu eritme sözü verince de iptal etmişti.

‘El Nusra’ya malzemeyi de parayı da Erdoğan verdi’

Seymour Hersh’ün haber-analizine göre söz konusu harekattan vazgeçilmesinin nedeni, sarin gazı saldırısının Suriye rejimi tarafından değil, cihatçı muhalif gruplardan El Nusra Cephesi tarafından yapıldığının anlaşılmasıydı. İddiaya göre, El Nusra Cephesi’ne malzeme sağlayan da, eğitim veren de Türkiye’ydi.

‘Erdoğan, Esad’ın kazanmasını felaket olarak görüyordu’

Haber-analizin en çarpıcı bölümü şöyle: Erdoğan, Suriye’deki savaşın Beşşar Esad tarafından kazanılmasının kendisi için felaket olacağının farkındaydı. 2012 baharından itibaren savaşta ibrenin Esad’a dönmesiyle birlikte ne yapıp edip Amerikalıları işin için sokma arayışına girdi.

Haber-analize göre, bu amaçla, MİT ve Jandarma işbirliğiyle Esad rejime karşı mücadele veren El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’ne gizli yollardan kimyasal silah yapımında kullanılan malzeme sağlandı.