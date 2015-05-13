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Dünya

ABD, Kıbrıs'ta müzakerelerin başlamasından memnun

Türk ve Rum taraflar arasındaki müzakereler, 15 Mayıs'ta yeniden başlayacak

13 Mayıs 2015 01:09

ABD yönetimi, 15 Mayıs'ta yeniden başlayacak olan Kıbrıs müzakerelerini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki sürece "tam desteklerini" teyit etti.

"ABD, adadaki Türk ve Rum liderlerin çözüm müzakerelerine 15 Mayıs'ta yeniden başlanacağını duyurmasını memnuniyetle karşılıyor" diyen Meehan, süreçte tarafların yararlı bulacağı her türlü yardımı sunmaya istekli olduklarını ve adanın mümkün olan en kısa zamanda tüm Kıbrıslılar ve daha geniş anlamda bölgenin yararına olacak iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak yeniden birleştirilmesine dönük kalıcı çözüme ulaşmaları yönünde tarafları desteklediklerini kaydetti.
      
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dün bir açıklama yaparak Kıbrıs müzakerelerinin Türk ve Rum taraflar arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığını açıklamıştı.

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