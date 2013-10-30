ABD kendi gizli servisini araştıracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve birçok Avrupalı siyasetçinin NSA tarafından dinlendiğinin patlak vermesi üzerine, ABD Başkanı Ve ABD Senatosu, gizli servis programının araştırılmasını talep ediyor.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Dianne Feinstein, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun dinleme yöntemlerini sert bir dille eleştirdi. Feinstein, "Amerika Birleşik Devletleri'nin, dostumuz olan cumhurbaşkanı ya da başbakanlarının telefon konuşmalarını ya da elektronik postalarını gözetlemesi gerektiğini sanmıyorum" dedi. Deutsche Welle'nin haberine göre, Feinstein "Anladığım kadarıyla Başkan Barack Obama'nın Almanya Başbakanı Merkel'in telefonlarının 2002 yılından bu yana dinlendiğinden haberi yoktu" diye konuştu. Bunun büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Feinstein, Başkanlığın kendisine, müttefiklerin verilerinin gözetlenmesine devam edilmediğini açıkladığını ifade etti.

İstihbarat Komitesi Başkanı Feinstein, gizli servisin tüm programlarına dair kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini ifade etti. Senatör Dianne Feinstein, Senato’nun gizli servisin ne yaptığını tam olarak bilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle de Almanya Başbakanı Merkel'in telefonlarının dinlendiğinin öne sürülmesi, ABD Başkanı Obama'yı Amerikan gizli servisinin yetkilerini denetlemeye zorluyor. Obama pazartesi günü Amerikan ABC televizyonunda, "Gizli servisin teknik açıdan mümkün olan her şeyi yapmaması güvence altına alınmalı" ifadelerinde bulundu. Üst düzey bir devlet yetkilisi, Obama'nın dostluk ilişkileri içinde bulunulan devletlerin hükümet başkanlarının dinlenmesini yasaklayacağını öne sürdü.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Keith Alexander salı günü Amerikan Temsilciler Meclisi'nde dinlendi. Alexander ve çok sayıda gizli servis üst düzey yetkilisinin, Amerikan gizli servis yasalarının nasıl düzenlenebileceği üzerine açıklamalarda bulundu.