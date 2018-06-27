ABD, kadınlar için en tehlikeli 10 ülke içindeki tek Batılı

Thomson Reuters Vakfı, kadın hakları meseleleriyle ilgilenen 550 uzmanla yaptığı anketle dünyanın ‘kadınlar için en tehlikeli’ on ülkesini belirledi. Hindistan’ın birinci olduğu listedeki tek ‘batılı’ ülke onuncu sıradaki Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Vakıf, yapılan bu anketi yedi yıl önce yayınladıkları ve kadınlar için en tehlikeli beş ülkeyi Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan ve Somali olarak belirledikleri anketin devamı olarak nitelendiriyor; durumun değişip değişmediğini görmek için anketi tekrarladıklarını ifade ediyor.

Anket, altı ana konu üzerinde yoğunlaşmış: Sağlık hizmeti, ayrımcılık, kültürel gelenekler, cinsel şiddet, insan kaçakçılığı ve şiddet.

Liderlerin içtikleri andın ardından dünya

Ankete dair ayrıntıların duyurulduğu metinde, dünya liderlerinin ‘2030’a kadar kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı bitireceklerine dair ant içtiklerini’ hatırlatılıyor, ancak bugün durumun hedeflenenden oldukça uzak olduğuna dikkat çekiyor: “Kadınların üçte biri hayatlarının bir noktasında fizikî ya da cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Çocuk evlilikleri hâlâ devam ediyor. Neredeyse 750 milyon kız, 18’inci doğum günlerinden önce evlenmişler.”

Dünyada birinci: Hindistan

Hindistan’ın bir önceki ankette dördüncüyken şimdi birinci olduğu altı çizilen raporda, Hindistan’da, 2012’de, Yeni Delhi’de yaşanan ve bir grup erkeğin bir kıza otobüste tecavüz edip öldürdüğü olay hatırlatıldı. Toplumun büyük tepkisine rağmen Başbakan Narendra Modi’nin hükümetinin kadınları korumak için ‘yeterince’ faal olmadığının da altı çizildi. Hindistan’ın Kadın ve Çocukların Gelişimi Bakanı da anket sonuçlarıyla ilgili Reuters’a konuşmayı reddetti.

2011’de belirlenen beş ülke de güncel ankette bulunuyor.

Listedeki Batılı

Listenin beş ülkeyle sınırlı tutulmayıp, on ülkeye kadar uzatılması, bir ‘Batılı’ ülkenin de kendine yer bulmasıyla sonuçlanmış. Onuncu sıradaki ABD, cinsel şiddet ve cinsel istismar davalarında adaletin sağlanmasında, ankette Suriye ile birlikte üçüncü sırada yer alıyor. Kadına şiddet meselesinde ise altıncı.

#MeToo

Vakıf, anketin, yetmişe yakın kadının Hollywood’un en tanıdık simalarından yapımcı Harvey Weinstein tarafından cinsel şiddet ve tacize uğradıklarını açıklamalarının ardından, dünya genelinde kadınların maruz kaldıkları cinsel veya fizikî erkek şiddetini sosyal medyada paylaştıkları #MeToo hareketinin başlamasını takiben yapıldığının özellikle altını çiziyor.

Anketteki ülkeler, sırasıyla şunlar: Hindistan, Afganistan, Suriye, Somali, Suudi Arabistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Nijerya ve ABD.