ABD istihbaratı: Covid-19'un kaynağı laboratuvar kazası olabilir

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, ülke istihbaratı, Covid-19'un doğal yollarla ya da bir laboratuvar kazası sonucu ortaya çıkmış olabileceği ihtimalleri arasında ikiye bölünmüş durumda.

Euronews'in haberine göre; ODNI, raporda, Covid-19'un nasıl ortaya çıktığına dair ülkedeki istihbarat kurumları arasında ayrılıklar olduğunu ancak yeni bilgiler ortaya çıkmadan Covid-19'un gerçek kökeninin hiçbir zaman bilinemeyeceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ağustos ayında yayımladığı 90 günlük incelemenin güncellenmiş hali olan rapor, bir ABD istihbarat kurumunun virüsün Vuhan Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir kaza sonucu hayvandan insana bulaşmış olduğuna inandığını söylüyor.

Rapora göre, bu istihbarat kurumundan analistler için Vuhan'daki laboratuvarlarda yapılan deneylerin doğası ve yetersiz biyogüvenlik önlemleri Covid-19'un çıkış noktasını oluşturuyor.

Bu analistlere göre, Vuhan'daki araştırmacılar deney ve numune alma eylemleri sırasında farkında olmadan virüse maruz kalmış olabilir. Bu olasılık, analistler için, Vuhan laboratuvarlarından alınan örneklerde neden Covid-19'a yol açan Sars-Cov-2'e rastlanmadığını açıklıyor.

Koronavirüs'ün doğal yollarla ortaya çıktığına "düşük dereceli güven" duyuluyor

Rapor, bu istihbarat kurumunun virüsün insana hayvanlarla kurulan doğal etkileşimden ziyade bir laboratuvar çalışanının istemeden hayvanlardan alınan bilinmeyen örnekler toplarken enfekte olmasıyla bulaştığına inandığını söylüyor.

Bu kurum Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde bir kaza sonucu virüsün laboratuvar çalışanlarına bulaşma olasılığına "orta derece güven" duydu.

İstihbarat kurumları arasında yaygın olarak desteklenen görüş virüsün doğal yollarla bulaştığına yönelik olandı. Ancak yeni raporda bu görüş doğrulanmadı. ODNI'nin raporunda 4 istihbarat kurumunun virüsün enfekte bir hayvandan insana doğal yollarla bulaşma olasılığına "düşük derecede güven" duyduğu belirtildi.

Çin Büyükelçiliği: İstihbarata güvenmek tam bir siyasi komedi

Öte yandan rapor Koronavirüs'ün bir biyolojik silah olarak ortaya çıktığı yönündeki iddiaları reddetti.

Rapor, ABD istihbarat kurumlarının yeni bilgiler ortaya çıkmadan Koronavirüs'ün kökenine dair kesin açıklamalar yapamayacağı ve virüsün kaynağının asla bilinemeyeceği şeklinde bir sonuç çıkarıyor.

Çin ise ODNI raporuna Washinton'daki büyükelçiliği aracılığıyla yanıt verdi. Çin Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu e-mail yolu ile yaptığı açıklamada, "ABD'nin Covid-19'un kökenlerini anlamak için bilim insanları yerine istihbarat aygıtına güvenmesi tam bir siyasi komedidir" ifadelerini kullandı.

Pengyu bu hamlenin yalnızca bilime dayalı araştırmaları baltalayacağını ve virüsün kaynağına yönelik küresel çabaları engelleyeceğini ifade etti.