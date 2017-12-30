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Dünya

ABD: İsrail, bizim arabulucu olmadığımız barış görüşmelerine katılmayacak

"Filistinlilerin bazı tepkileri çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti"

30 Aralık 2017 02:32

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in ABD’nin arabulucu olmadığı barış görüşmelerine katılmayacağını söyledi. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman, “İsrail, (ABD’nin olmadığı) ve başka bir devletin arabuluculuğunda olacak herhangi bir barış görüşmesine asla katılmaz” dedi.

ABD’nin müdahalesi olmadan İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmayacağını savunan Büyükelçi, “Sadece Birleşik Devletler, tarihi bir barışın sağlanmasını sağlayacak bölgesel bir güvenilirliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin bazı tepkileri çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması ve ABD’nin Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington temsilciliğini kısmi olarak kapatmasını ABD halkının iradesi olarak niteleyen Friedman, şöyle devam etti:

“Biz kanun devletiyiz. Bu kanunlar önemli hükümet politikalarını yansıtmak için var. Filistinlilerin de bu yasalara uymamaları için hiçbir neden yok. Eğer uyarlarsa bu kanunlarla barış süreci çok hızlı bir şekilde ilerler.

“(Filistinlilerin bazı tepkileri) Çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti. Bu tepkiler çok fazla duygusaldı ve maalesef aşırıydı. Çünkü Amerika, İsrail'in egemenliğinin sınırları da dahil olmak üzere Kudüs'ün son statüsü ile ilgili konularda net bir tavır takınmadı.” 

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