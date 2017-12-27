İsrail'den Kudüs iddiası: En az 10 ülke daha büyükelçiliklerini taşıyabilir

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Küdüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararı almasının ardından, büyükelçiliklerini taşımayı düşünen 'en az 10 ülke ile daha iletişim halinde olduklarını' iddia etti.

İsrail radyosuna konuşan Hotovely büyükelçiliklerin taşınması konusunda "Bazıları Avrupa'da olmak üzere en az 10 ülke ile temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Hotovely'nin açıklaması Guatemala'nın ABD'nin ardından dün büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilan eden 2. ülke olmasının ardından geldi.

"Daha sadece başlangıcını gördük"

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hotovely'e göre ise bu 'daha başlangıç'.

Radyoya verdiği demecinde Trump'ın açıklamasının büyükelçiliklerin taşınması konusunda 'bir dalgayı tetikleyebileceğini' belirten Hotovely "Şu ana kadar daha sadece başlangıcını gördük" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada "Diğer ülkeler Kudüs'ü tanıyacak ve büyükelçiliklerini taşıyacakalarını duyuracak. 2. bir ülke bunu yaptı ve başkaları da olacak. Bu sadece başlangıç ve bu önemli" demişti.

Honduras, Güney Sudan ve Romanya gibi ülkeler

Hotovely bu 10 ülkenin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi ancak İsrail radyosu diplomatik kaynaklara dayandırarak bu ülkeler arasında Filipinler, Romanya, Honduras ve Romanya'nın olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri ise Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'utanç verici' ve 'yasa dışı' diye niteledi.

Guatemala'nın kararına Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de tepki gösterdi.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Guatemala hükümeti, ​uluslararası toplum ile alay ederek, BM Genel Kurulu kararını gözardı etti ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. Bazı hükümetlerin ABD yardımı kırıntılarını kaybetmemek için onurlarını satmasından üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

​BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla Washington'ın kararından geri dönmesini isteyen karar tasarısı kabul edilmişti.

Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı. Guatemala, oylamada ABD'nin yanında yer alan 8 ülkeden biriydi.