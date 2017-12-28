T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran, Kudüs'ü Filistin'in 'ebedi başkenti' olarak tanıdı

İran, 1990 tarihli Filistin Halkına Destek Yasası'na bir madde daha ekledi

28 Aralık 2017 00:55

İran parlamentosu, Kudüs’ü Filistin’in ‘ebedi başkenti’ kabul etti. 290 üyeli Majlis’in (Meclis, İran Parlamentosu) oylamaya katılan 207 üyesi de Kudüs’ün Filistin’in başkenti kabul edilmesine lehte oy verdi. 

Hükümet yükümlü kılındı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre meclisinin bugünkü oturumlarında 1990 tarihli Filistin Halkına Destek Yasası'na bir madde daha eklendi.

İlkin tüm Kudüs'ün Filistin'in daimi başkenti olarak tanınması onaylandı, ardından hükümet bunu desteklemekle görevlendirildi. Yasada bu bir 'yükümlülük' olarak ifade edilirken Müslüman ülkelerle işbirliği yapılması ve farklı yöntemlere başvurulmasına vurgu yapıldı. İlk oylamada 207, ikincisinde 198 milletvekili lehte oy kullandı.

Trump'a misilleme

Tahran'ın hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ezici çoğunluk tarafından reddedilmesinin ardından geldi. Meclis Başkanı Ali Laricani, "ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde bunun onaylanması önemlidir" dedi.

 

ETİKETLER

iranfilistinkudüsebedi başkent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24