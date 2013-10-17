ABD işbaşı yapıyor

ABD Başkanı Barrack Obama, Kongre'nin borç tavanı ve hükümet bütçe krizlerine son veren düzenlemesini imzaladı. Obama'nın imzasıyla birlikte, eve gönderilen kamu çalışanları işbaşı yapacak.

ABD hükümeti yeniden çalışır hale geldi. 1 Ekim'de ABD Kongresi'nin hükümet bütçe kanunu üzerinde anlaşamamsı sonrasında ödeneksiz kalarak kapanan hükümet, iki haftadan uzun bir aranın ardından açılıyor.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, 17 Ekim'de aşılacak borç tavanına saatler kala borç tavanını yükseltecek ve bütçe krizini sonlandıracak bir düzenleme üzerinde anlaştı.

Hemen imzaladı

Başkan Barack Obama, Kongre'den gelen düzenlemeyi vakit geçirmeden imzaladı. Başkan'ın imzasıyla birlikte, hükümet kapandığı zaman maaşsız izne gönderilen yüzbinlerce kamu çalışanı da tekrar işbaşı yapmak üzere görevlerine çağrıldı.

ABD'li kamu çalışanlarının bugün ülkede mesai saatinin başlamasıyla işbaşı yapması bekleniyor.