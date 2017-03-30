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Sağlık

ABD ilk kez MS tedavisi için bir ilaca onay verdi!

İlaç, İsviçreli Roche firmasının bünyesinde 'Ocrevus' ismiyle satılacak

30 Mart 2017 20:57

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ağır seviyede 'Multiple Skleroz’u (MS) tedavi edecek ilacın bulunduğunu onayladı.

California Üniversitesi’nin Nöroloji Bölüm Başkanı ve 'Ocrelizumab' ilacının geç dönem hastaların üzerindeki klinik tedavi sürecini yürüten komitenin başkanı Dr. Stephen Hauser, “Bunun büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Ocrelizumab ilacı MS’in bütün formlarında çarpıcı faydalar sağlıyor” dedi.

İlaç, İsviçreli Roche firmasının bünyesinde yer alan Genentech tarafından 'Ocrevus' ismiyle satılacak. Yıllık 65 bin dolarlık liste fiyatı ile mevcut ve daha az etkili 'Rebif' isimli ilaçtan yüzde 25 daha ucuz olacak. Altı ayda bir enjekte edilmesi gereken ilacın diğer bir özelliği ise, yan etkileri bakımından diğer ilaçlara göre daha güvenilir olması. En büyük etkiyi de ataklarla ve iyileşmelerle seyreden tipteki MS hastaları üzerinde hastalığın ilerleyişini az yan etkiyle durdurarak gösteriyor.

Araştırmada yer alan uzmanlar daha ağır seviyede olan hastalarda ise yalnızca hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını ancak bunun yine de önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.

medyascope'tan Elif Akbıyık'ın haberine göre; 1,656 hastayla yapılan denemelerde, Ocrevus kullananlarda Rebif kullananlara göre yüzde 47 oranında atakların daha az tekrarladığı gözlenmiş. Rebif, Alman ilaç firması EMD Serono tarafından ABD’de 86 bin dolara satılıyor.

Salı akşamı onaylanan ilaç, tedaviye yanıt verme ihtimali çok düşük olan, artarak ilerleyen (primer progresif) MS tipi için FDA tarafından onaylanan ilk ilaç olması sebebiyle büyük önem taşıyor.  ABD’de 400 bin, dünyada 2 milyon civarında insan için umut vaat ediyor.

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