“ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Türkiye'yi de etkileyebilir”

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Tim Adams, ABD ile Çin arasında yaşanması olası ticaret savaşının Türkiye’yi de etkileyebileceğini söyledi. Ticaret savaşının başka ülkelere bulaşma riski taşıdığını ifade eden Adams, Türkiye'de de türbülans yaşanabileceğini belirtti.

İstanbul’da dün gerçekleştirilen IIF zirvesinin ardından BloombergHT’nin sorularını yanıtlayan Adams, "Çok fazla gevşek para politikasının yaşandığı dönem bitiyor, piyasalarda volatilite olması bekleniyordu. Ticaret savaşları endişeyle izleyeceğimiz bir şey olabilir. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı dünyanın başka ülkelerine bulaşabilir. Çin-ABD ya da AB-ABD kendilerini ticari bir anlaşmazlık içinde bulabilir, Türkiye'de de biraz türbülans olabilir. Global ekonomi bunu kaldırabilecek kadar güçlü ama yine de radarımızda kalması lazım” dedi.

Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasındaki pozisyonuna ilişkin olarak ise Adams, sağlam mali politikası ve güçlü bankacılık sektörüyle Türkiye'yi cazip bulduğunu söyledi. Türkiye'nin kırılganlıklarına ilişkin ise Adams, "Yüksek enflasyon, ithal sermayeye bağımlı olmanız bu yüzden her gün piyasadan borçlanmanız gerekiyor. Bu da ülkeyi zor zamanlarda kırılgan hale getiriyor" ifadelerini kullandı.