"ABD, İdlib ateşkesiyle ilgili BM'nin destek açıklamasını engelledi"

Suriye'nin İdlib kentinde varılan ateşkesle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) destek açıklamasını ABD'nin engellediği iddia edildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus elçi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırarak 5 Mart'ta Moskova'da varılan ateşkes anlaşması için destek talep etti.

Ancak Konseyin daimi üyelerinden ABD, bunun için "erken" olduğunu savunarak ortak açıklamayı engelledi.

BM Güvenlik Konseyinde yer alan 5 daimi üyenin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, Birleşik Krallık) bütün kararlar üzerine veto hakkı bulunuyor.

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmiş ve iki ülke arasında İdlib konusunda 3 maddelik mutabakat imzalanmıştı.

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