ABD hükümeti internetin kontrolünü bırakmıyor



Kısaca ICANN olarak anılan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'na ilişkin açıklama ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi (NTIA) Başkanı Lawrence Strickling'den geldi. Strickling, ABD'nin ICANN üzerindeki kontrolünün bir yıl daha uzatılacağını bildirdi.

Strickling, geçen yıl yaptığı açıklamada, Amerikan hükümetinin internet yönetiminden çekilmek istediğini dile getirmiş, "İnternet adres yönetimi için 2015 yılının sonbaharına kadar dayanıklı bir model bulmak şart" ifadelerini kullanmıştı. "ABD Ticaret Bakanlığının yerini dolduracak uygun bir çözüm bulunamamış olması" karara gerekçe olarak gösteriliyor. 2016 yılı içinde bir çözüme varılamaması halinde üç yıllık bir uzatmanın daha devreye gireceği belirtiliyor.

Her şey ABD'nin iznine bağlı

ICANN, bir sivil toplum kuruluşu. Elektronik postaların alıcılara doğru internet protokol adresleriyle ulaşıp ulaşmadığı, kullanıcıların internet sayfalarında sörf yapıp yapamadığı, Facebook, Youtube, Twitter gibi sosyal medya ağlarında paylaşımlarda bulunup bulunamadığı gibi birçok konuyu güvence altına alıyor. Ancak internet bağlantılarıyla ilgili tüm bu konularda son söz ABD Ticaret Bakanlığı'na ait. Ticaret Bakanlığına bağlı telekomünikasyon idaresi NTIA'nın izni olmaksızın internette hiçbir şey yapmak mümkün değil.

'İnternetin idaresi uluslararası hale getirilsin'

ABD'den istenen de bu yetkisini devretmesiydi. 2003 yılında Cenevre'deki, 2005 yılında Tunus'taki dünya enformasyon zirvelerinde internetin idaresinin uluslararası hale getirilmesi gündeme geldi. Ancak Washington, yetkilerini teslim etmek istemedi. Birtakım "kozmetik değişiklikler" dışında ilerleme kaydedilemedi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) uzun zamandır ağın yönetimi konusunda hak talep ediyor. ITU Genel Sekreteri Hamadoun Toure, 2013 yılında "Adres yönetimi ve internet üzerindeki denetim en iyi Birleşmiş Milletler'e bağlı bir komite ya da teşkilat tarafından üstlenilebilir" demişti.