ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü: Grip aşısı bu yıl hiç olmadığı kadar önemli olacak

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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Robert Redfield, bu yıl grip aşısı yaptırmanın 'hiç olmadığı kadar önemli' olacağını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Redfield, Enerji ve Ticaret Komitesi'nde yapacağı konuşma öncesi internet üzerinden açıklamalarının girişini paylaştı. Dr. Redfield, "Eğer Covid-19 ve grip etkinliği aynı anda devam ediyorsa bu sağlık sisteminde inanılmaz bir yük yaratabilir. Yatak doluluğu, laboratuvar test ihtiyaçlar, kişisel koruyucu ekipman ve sağlık çalışanı güvenliğinde sorun yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Redfield, "Bu sefer grip aşısı olmak hiç olmadığı kadar önemli olacak. Grip aşısı olmak sizi ve sevdiklerinizi hastanelerden uzak tutacak ve kaynaların Covid-19 hastaları için kullanılmasını sağlayacak" dedi.