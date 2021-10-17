ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri: Aşısız yetişkinlerin Covid nedeniyle ölme riski aşılılardan 11 kat fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verileri, Covid-19 aşısı olmayan yetişkinlerin, aşı olanlara göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetme riskinin 11 kat fazla olduğunu gösterdi.

CNN’de yer alan habere göre, CDC’nin ağustos verileri, Covid aşısının etkilerini ortaya koydu. Verilere göre, aşısız yetişkinlerin Covid testinin pozitif çıkma riski aşılılardan altı kat fazla çıktı. Aşısızların Covid nedeniyle hastaneye yatma riski de 19 kat daha fazla çıktı.

ABD’de bazı eyalet ve yerel yönetimler, CDC’nin aşı durumuna göre Covid ölüm, hastaneye başvuru ve test pozitiflik verilerini paylaşmaya başladı.

CDC’nin analizi tam kapsayıcı olmasa da Covid-19 aşısının etkilerini ABD’de federal kapsamda inceleyen ilk çalışma oldu. Analiz, 14 eyaletten gelen verilerle yapıldı.