ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Koronavirüs'ün Britanya kaynaklı varyantı daha ölümcül olabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü, Dr. Rochelle Walensky, Koronavirüs'ün Britanya'da tespit edilen varyantının daha ölümcül olabileceğine dair ellerinde veriler olduğunu açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Walensky, yaptığı açıklamalarda Koronavirüs'ün Britanya'da tespit edilen varyantı B.1.1.7'nin daha ölümcül olabileceğine dair veriler olduğunu açıkladı.

Walensky, aşıların yeni varyantlarla nasıl mücadele edeceğine dair çalışmaların sürdüğünü söyledi.