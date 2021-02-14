ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Koronavirüs aşı sürecini tamamlayan kişiler, temas durumunda karantinaya girmeyebilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı güvenlik kılavuzunu güncelledi. CDC, iki doz aşı yaptıran ve iki hafta süreyi geçiren kişilerin Koronavirüs'le temas etme durumunda karantina girmesine gerek olmadığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) internet sitelerinde yer alan kılavuzu güncelleyerek, kriterleri karşılayan Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişilerin Koronavirüs'e maruz kalmaları halinde karantinaya girmelerine gerek olmadığını belirtti.

CDC internet sitelerinde yer alan güncellenmiş kılavuzda, herhangi bir semptom geliştirmedikleri sürece son dozun alınmasından sonraki 3 ay içinde tamamen aşılanmış kişilerin karantinaya girmelerinin gerekli olmadığını belirtti.

CDC’ye göre ‘tamamen aşılanmış’ kavramı, bir kişinin iki dozluk aşının ikinci dozunu veya tek dozluk aşının bir dozunu almasının üzerinden en az iki hafta geçmesini ifade ediyor. Tamamen aşılanmış kişilerin Koronavirüs'ü başkalarına yayma riskinin ‘hâlâ belirsiz’ olduğu belirtilirken; bununla birlikte "aşılamanın semptomatik Covid-19’u önlediğini gösterdiği, semptomatik ve pre-semptomatik bulaşmanın Koronavirüs'ün yayılmasında tamamen asemptomatik bulaşmadan daha büyük bir role sahip olduğunun düşünüldüğü" ifadelerine yer veriliyor. Tamamen aşılanmış kişiler için maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, kalabalık yerlerden ve yetersiz havalandırılan alanlardan kaçınma gibi diğer öneriler ise h âlâ geçerli.

ABD'de şu ana kadar kullanım onayı alan aşılar Pfizer ve Moderna şirketlerinin oldu.