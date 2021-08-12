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Koronavirüs

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Hamileler ve emzirenler de Covid-19 aşısı yaptırmalı

12 Ağustos 2021 11:37

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hamile ve emziren kadınların Covid-19 aşısı yaptırmasını şiddetle tavsiye ettiğini açıkladı.

The New York Times’da yer alan habere göre, hamileler ve emzirenlerde Covid-19 aşısının güvenirliğine dair veriler üzerine CDC, ilk kez resmi olarak öneride bulundu.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, hamileler ve emzirenler için aşının güvenli olduğunu belirterek “Aşılar güvenli ve etkili, aşıları artırma ihtiyacı şu an hiç olmadığı kadar önemli” dedi.

ABD verilerine göre hamile kadınların yalnızca yüzde 23’ü ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

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