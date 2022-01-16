ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Covid'e karşı en koruyucu maske N95

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Koronavirüs'e karşı maske önerilerini güncelledi. N95 maskelerin en yüksek koruyuculuğa sahip olduğu belirtildi.

The Hill'de yer alan habere göre, CDC, N95 ve KN95 maskelerin filtreleme teknolojileri sayesinde Covid'e karşı en yüksek koruyuculuğa sahip olduğu belirtildi.

N95 maskelerin doğru takıldığında partiküllerin yüzde 95'ini filtrelediği belirtildi. Öte yandan CDC, 2020 ve 2021'de piyasadaki KN95 maskelerin yüzde 60'ının sahte olduğuna karşı uyarmıştı.

CDC, ameliyatlarda kullanılan N95'lerin alınmaması gerektiğini, sağlık çalışanlarına ayrılması gerektiğini belirtti.

CDC, kumaş maskelerin en az koruyucu olduğunu belirtti ancak resmi önergeye göre, herhangi bir maskenin hiç maske takmamaktan daha iyi olacağı belirtildi.