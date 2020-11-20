ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Olumiant-Remdesivir ilaç kombinasyonunun durumu ağır olan Koronavirüs hastalarında kullanılmasına izin verdi

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Eli Lilly's ile Incyte’ın ürettiği baricitinib Olumiant ile Gilead Sciences'in Remdesivir ilacının kombinasyonunun kullanımına acil kullanım izni verdi. Bu, FDA tarafından Koronavirüs tedavisi için acil kullanım izni alan ilk ilaç kombinasyonu oldu.

FDA'in acil durum iznine göre kombinasyon oksijen seviyeleri düşük olan ve hastanede tedavi gören Covid-19 hastalarına verilebilecek.

FDA, acil durum iznini klinik verilerin Olumiant ile kullanıldığında Remdesivir verilen hastaların iyileşme süresinin azaldığını gözlemledikleri gerekçesiyle verdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık övdüğü Remdesivir'e Mayıs ayında acil kullanım izni vermişti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü dün, daha sonra güncellemeye açık olan bir genelge yayımlayarak Remdesivir isimli ilaç üzerinde yapılan araştırmaların ağır hastaların durumunu iyileştirmede etkili olmadığını gösterdiğini belirtti. DSÖ, Remdesivir'in Koronavirüs tedavisinde etkili olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.