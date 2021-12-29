ABD Gıda ve İlaç Dairesi uyardı: Hızlı Covid testleri Omicron'a karşı yanlış negatif sonuç verebilir

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Koronavirüs’ün Omicron varyantına karşı hızlı Covid-19 testlerinin yanlış negatif sonuç verebileceğini gösterdi.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ABD’de de Omicron kaynaklı Covid vakaları hızla artarken PCR testi kuyrukları giderek uzuyor. FDA, insanların evde yaptığı hızlı sonuç veren Covid testleriyle ilgili bir uyarı yaptı.

FDA’den yapılan açıklamada “Erken veriler, hızlı testlerin Omicron varyantını tespit edebildiğini ancak hassasiyetinin düşebileceğini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Hassasiyet, bir testin pozitif sonucu tespit edebilme ölçüsü olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, Covid semptomu gösteren kişilerin hızlı testinin negatif çıkması durumunda PCR testi yaptırması gerektiğini söylüyor.