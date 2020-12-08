ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in Koronavirüs aşısı hakkında ilk analiz

FDA, bu hafta Britanya'da onay alan Pfizer BioNTech işbirliğinde geliştirilen Koronavirüs aşısının ABD'de acil kullanımı hakkında karar verecek. Karar görüşmeleri öncesi yayımlanan analizde aşının acil kullanım için uyumlu olduğu mesajı verildi. Bu değerlendirme, BioNTech-Pfizer aşısının çok yakında 16 yaş ve üstü ABD'lilere yapılabileceğine dair beklentiyi artırdı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı hakkında analiz yayımladı. FDA, aşının koydukları acil kullanım kurallarına aşının uyumlu olduğunu duyurdu.

FDA, BioNTech-Pfizer aşısının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık sorunu olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için şimdilik eldeki verilerin yeterli olmadığını belirtti. Açıklamada iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü aktarıldı.

FDA, ilk verilerin, bu aşının ilk dozdan sonra Covid-19'dan ağır hastalanmaya karşı koruduğuna işaret ettiğini, ama veri sayısının kısıtlı olmasının genel sonuca varılmasına engel teşkil ettiğini dile getirdi.