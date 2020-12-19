ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

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ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Bu vesileyle Moderna aşısı ABD'de acil kullanım onayı alan ikinci aşı oldu.

Milyonlarca doz Moderna aşısının önümüzdeki günlerde dağıtılmasına ve kullanılmasına başlanması bekleniyor. ABD'de aşılar ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanmıştı. Aşılanacak bir sonraki grup bakım evlerindeki yaşlılar olacak. FDA uzmanlar kurulu, pazar günü bir araya gelerek daha sonra kimlere aşı yapılması gerektiğini görüşecek.

FDA'in geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından binlerce doz bu hafta kullanıldı.

Moderna aşısı, Pfizer/BioNTech aşısı kadar ultra soğukta saklanmak zorunda olmadığı için birçok dozun ulaşılması daha zor kırsal bölgelere gönderilmesi bekleniyor.

Moderna aşısının yüzde 95 etkili olduğu tespit edilmiş ve ciddi bir güvenlik endişesi yaratmadığı gözlemlenmişti. Aşının yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı ve şişme bulunuyor.

Biyoteknoloji şirketi 5.9 milyon doz aşının dağıtımına bu hafta sonu başlanabilmesi için ABD hükûmetiyle çalışıyordu.