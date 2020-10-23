ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ilk kez bir ilacın Koronavirüs tedavisinde kullanılmasına tam onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde ilk defa bir ilaca onay verdi. Antiviral bir ilaç olan, hastaneye başvuran hastalarda kullanılan Remdesivir FDA onayı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin geniş araştırması sonucu, Gilead Sciences isimli şirketin ürettiği Remdesivir, Koronavirüs'te iyileştirme süresini 15 günde 10 güne indirebildiği görüldü.

Remdesivir, FDA tarafından acil durumlarda kullanım onayını daha önce almıştı ancak bu kez kurum tarafından kullanımı için tam onay alan ilk ilaç oldu.

Gilead, ilacın 12 yaş üstü ve 40 kilo yukarısı insanlarda, Koronavirüs enfeksiyonunun hastanede tedavi aşamasına gelen kişilerde kullanılabileceğini söyledi.

Öteyandan Dünya Sağlık Örgütü, geçen haftalarda yayımladığı bir çalışmada Remdesivir'in hastanedeki Covid-19 hastalarının ölüm oranını düşürmediğini göstermişti. Bazı doktorlar ise Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasının metodolojisi nedeniyle belirleyici olmadığını söylüyor.