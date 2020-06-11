ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'İncil yürüyüşü’ açıklaması: Orada olmamalıydım

The New York Times gazetesinin haberine göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne hitaben yaptığı video konuşmada Milley, protestolar sırasında Trump'la birlikte yürümesinin hata olduğunu belirtti

Ortamdaki varlığının, ordunun iç siyasete müdahil olduğu algısı oluşturduğunu vurgulayan Milley, "Görevlendirilmiş üniformalı bir subay olarak ders çıkardığım bir hata oldu. Orada olmamalıydım" dedi.

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