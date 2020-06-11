ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'İncil yürüyüşü’ açıklaması: Orada olmamalıydım
"Görevlendirilmiş üniformalı bir subay olarak ders çıkardığım bir hata oldu"
11 Haziran 2020 17:47
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray etrafındaki protestocuları dağıtıp St. John Episkopal Kilisesi'ne giderek İncil'le poz vermesine dahil olduğu için pişmanlığını dile getirdi.
The New York Times gazetesinin haberine göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne hitaben yaptığı video konuşmada Milley, protestolar sırasında Trump'la birlikte yürümesinin hata olduğunu belirtti
Ortamdaki varlığının, ordunun iç siyasete müdahil olduğu algısı oluşturduğunu vurgulayan Milley, "Görevlendirilmiş üniformalı bir subay olarak ders çıkardığım bir hata oldu. Orada olmamalıydım" dedi.