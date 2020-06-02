George Floyd Protestoları: Washington'da polis Trump'ın fotoğraf çektirebilmesi için barışçıl yürüyüşü biber gazına boğdu, Buffalo'da bir protestocu iki polis memurunu ezdi

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 7. gününde de devam etti.

Minneapolis'te George Floyd'un öldürüldüğü yerde yaklaşık 200 kişi bir araya gelip polis tarafından öldürülen vatandaş için bir anıt oluşturdu. Polis memuru Derek Chauvin, boğularak ölmeden önce Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırmıştı. Protestocular bu sebeple 8 dakika 46 saniye boyunca hiç ses çıkarmadan, sadece poster ve yumruklarını havaya kaldırarak anıtın çevresinde bekledi.

Saat 22.00'de sokağa çıkma yasağının başlamasından dakikalar sonra anıtın başında beklemeye devam eden protestoculardan bazıları polis arabalarına doğru koşup güvenlik güçlerinin anma eyleminin sürdüğü alana girememesi için barikat oluşturdu.

New York'ta 70 yıl sonra sokağa çıkma yasağı

New York'ta da saat 23.00 itibariyle 79 yıldır ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şehrin Queens bölgesinde barışçıl eylemler düzenlenirken, Aşağı Manhattan ve Brooklyn'de bazı mağazalar yağmalandı. Brooklyn'de protestocular için bir toplanma alanı haline gelen New York Islanders ve Brooklyn Nets'in karşılaşmalarını oynadığı Barcalys Center'ın önünde protestolar sürdü.

The New York Times'ın aktardığına göre NYPD polis şefinin sokağa çıkma yasağının başlamasından sonra polis radyosunda, "Tutuklamalara başlayın, kaçmalarına izin vermeyin" dediği duyuldu.

Buffalo'da araba polislerin toplandığı alana daldı: 2 yaralı

New York eyaletinin Buffalo bölgesinde bir sürücü kullandığı SUV tipi araç ile polis memurlarının arasında daldı. Olayda protestoları bastırmakla görevli iki polis memurunun yaralandığı açıklandı. Erie Bölgesi Yöneticisi Mark Coloncars aracın sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

Washington'da Trump'ın kilise önünde poz verebilmesi için barışçıl protestocular biber gazına boğuldu

Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan Beyaz Saray'ın karşısındaki St. Johns Kilisesi'ne yürüyebilmesi için polis çevrede barışçıl bir eylem düzenleyen protestocuları biber gazı ve plastik mermi ile dağıtmaya çalıştı.

Trump'ın bu sert müdahalenin ardından kiliseye yürüyüp elinde bir İncil ile fotoğraf çektirmesi büyük tepki çekti. Elinde bir İncil tutarak konuşan Trump, "Dünyanın en iyi ülkesine sahibiz" dedi.

Trump, bu yürüyüşten kısa süre önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Washington'daki protestolara müdahale etmesi için binlerce ağır silahlı asker görevlendirdiğini ve eylemlerin kontrol altına alınamadığı diğer bölgelerde de bunu yapacağını duyurdu.

Associated Press'in yapılan polis açıklamalarından derlediği bilgiye göre şu ana kadar protestolarda yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasakları bazı bölgelerde protestolara katılımı düşürse de, ülkenin birçok büyük kentinde eylemler tüm hızıyla devam ediyor.