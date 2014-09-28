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Dünya

Ferguson'da bir polis vuruldu

ABD'nin Ferguson mahallesinde siyahi genç Michael Brown'ın öldürülmesinden sonra gerçekleştirilen eylemlere sahne olan Ferguson Mahallesi'nde bir polis memuru kolundan vuruldu

28 Eylül 2014 14:57

ABD'de geçen ay siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesinden sonra gerçekleştirilen protesto eylemlerinin yaşandığı Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Ferguson Mahallesi'nde, dün gece bir polis memuru vuruldu.

Ferguson emniyetinden Tim Zoll, KSDK-TV'ye yaptığı açıklamada, polis memurunun kolundan vurulduğunu bildirdi. St. Louis Polisi'nin sözcüsü Brian Schellman da memurun vurulduğunu doğruladı ancak olayın nasıl geliştiğine ilişkin bilgi vermedi.

Anadolu Ajansı'ndan Gamze Türkoğlu Oğuz'un haberine göre, St. Louis kentinin Ferguson Mahallesi'nde, siyahi Michael Brown'ın silahsız haldeyken polis tarafından öldürülmesi sonucu, başta Ferguson olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti. 19 Ağustos'ta Ferguson yakınlarında göstericilerle polis arasındaki gerginliği görüntüleyen AA muhabiri Bilgin Şaşmaz da polisin sert müdahalesine maruz kalmış ve yaklaşık 6 saat gözaltında tutulmuştu.

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