ABD federal sağlık yetkilileri: AstraZeneca, klinik testlerde zaman aşımına uğramış veri kullanmış olabilir

ABD federal sağlık yetkilileri, Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren AstraZeneca'nın ABD'deki klinik testlerinde "zaman aşımına uğramış bilgi" kullanmış olabileceğini söyledi.

AP'nin aktardığı habere göre, ABD Veri ve Güvenlik İzleme Kurulu, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının etki oranı verilerini eksik bir şekilde sunmuş olabileceğini söyledi.

AstraZeneca dün, ABD'deki klinik test sonuçlarını açıklamış ve aşının Koronavirüs'te semptomlu vakaları yüzde 79, ağır hastalığı yüzde 100 oranında engellediğini belirtmişti. Şirket aynı zamanda, çalışmanın bağımsız güvenlik incelemeleri sonucunda herhangi bir ciddi yan etkisi tespit edilmediğini açıklamıştı.

AstraZeneca, çalışmanın sonucunda aşının ABD'de kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) başvurusu yapacağını açıklamıştı.

Avrupa'da aşının kullanımı bir süre durmuştu

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair endişeler ortaya çıkmış, çok sayıda Avrupa ülkesi kullanımı durdurmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı gibi düzenleyici kurumlar aşının faydalarının, risklerinden fazla olduğunu duyurmuş, kullanımının devam edebileceğini duyurmuştu. Aşıyı askıya alan ülkeler, kullanımı yeniden başlatmıştı.