ABD eyaletlerini fikir ayrılığına düşüren soru: Maske zorunlu olmalı mı, olmamalı mı?

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ABD'de aşılanmanın tüm yetişkinlere açılmasına bir haftadan kısa süre kala, maske kullanımı konusundaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu ayrışmalar eyalet seviyesinde açıkça görülüyor.

ABD'de 27 eyalet mevcut olarak Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için insanların kamuya açık alanlarda maske takmasını zorunlu kılıyor. Bu 27 eyaletin yanı sıra Washington D.C.'de ve Puerto Rico'da da maske kullanımı zorunlu.

Geçmişte maske kullanımını zorunlu kılan 12 eyalet bu düzenlemeyi kaldırdı. 9 eyalet (Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Mississippi, Montana, Kuzey Dakota, Texas ve Wyoming) bunu vali emriyle, iki eyalet(Kansas ve Utah) yerel yasama organları ile ve Wisconsin de mahkeme kararı ile yaptı.

Bazı eyaletlerde insanlar ibadethanelerde maskelerini çıkarabiliyor.

ABD'de bazı gruplar maske yasağının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve kişisel özgürlükleri kısıtladığını savunuyordu.