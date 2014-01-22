ABD: Esad'ı iktidardan indirmeliyiz!

ABD, Suriye'de Beşşar Esad rejimi tarafından işkence yapıldığına dair yayımlanan fotoğrafları kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, “Esad rejimini iktidardan indirmemiz gerekiyor" dedi.

"Belgelerin gerçekliğinden şüphe duymak için neden yok" diyen Harf, "Bu raporları mümkün olan en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Bu son raporlar ve fotoğraflar, rejimin sadece Suriye halkını özgürlük ve insan haysiyetinden mahrum etme değil, önemli boyutta duygusal ve fiziksel acılar çektirme çabalarında geniş çaplı ve görünür sistematik ihlallerini gösteriyor" dedi.

Harf, "Sahadaki durum o kadar korkunç ki, bir siyasi geçişi hayata geçirmemiz ve Esad rejimini iktidardan indirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sözcü Harf, bir soru üzerine, "(Rejim ve muhalefetin) İlk kez birlikte oturacak olması başlı başına ilerleme. Hedef, Cenevre-1 Bildirisi'nin tam şekilde hayata geçirilmesi. Elbette rejimin Cenevre Bildirisi üzerinde ilerleme sağlamaya ilgi duyduklarını göstermek için atabilecekleri farklı adımlar var. Ancak biliyoruz ki bu zaman alacak, zorlu olacak. Suriye'de bir iç savaş sürmekte ve bunu sadece tarafları bir masada toplayarak 24 saatte çözemezsiniz" diye konuştu.

Her şeyin bir anda çözülmesini kimsenin beklemediğini ifade eden Harf, "Ancak bunun (Cenevre-2 Konferansı'nın), Cenevre-1 Bildirisi'ni tam olarak hayata geçirmede ilerleme sağlamak için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Harf, İran’ın konferansa katılmasının mantıklı olmadığını da dile getirdi.

Harf, Rus hükümetine, Suriye halkının acılarının dindirilmesinde yardımcı olmak amacıyla insani yardımların erişimine izin vermesi için Esad rejimi üzerinde baskı yapmaya çağırdıklarına dikkat çekti.

Harf, bir soru üzerine "Irak Şam İslam Devleti olsun, Nusra Cephesi olsun, terörist olarak değerlendirdiğimiz gruplar, Esad rejiminin eylemleri yüzünden Suriye'de serpilebiliyor. Sahadaki güvenlik vaziyeti ve diğer birtakım faktörler, bu teröristlerin yayılmasına, sadece Suriye'de değil, bölgedeki diğer yerlerde de tutunmasına olanak sağladı. Bu nedenle de Suriye'deki terörist tehdide dair kesinlikle kaygılıyız. Bu teröristlerin yükselmesine (Esad rejiminin) kendi ülkesinde yarattıkları atmosfer neden oldu" diye konuştu.